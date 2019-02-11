Бузовой запретили петь

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что ей запретили петь. На своей странице в Instagram она написала о серьезных проблемах со здоровьем.

"У меня постельный и голосовой режим (говорить нельзя), и с утра до вечера я нахожусь под наблюдением врачей, постоянные процедуры и прием лекарств", – написала Бузова.

Она также поблагодарила друзей и близких за заботу и напомнила подписчикам, что самое главное в жизни – это здоровье.



Ранее в Сети был обнародован райдер Ольги Бузовой. 15 февраля она выступит с сольным концертом в Сыктывкаре. Среди требований – перелет "Аэрофлотом", автомобиль представительского класса, дорогой коньяк и собственный туалет в гримерке.

Гастрономических изысков певица не требует: в райдере лишь фруктовая нарезка, сырная и мясная. Также в ее списке – пунктуальный водитель и шесть охранников.