Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11 февраля, 22:14

Бузовой запретили петь

культура

11 февраля, 22:14

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что ей запретили петь. На своей странице в Instagram она написала о серьезных проблемах со здоровьем.

"У меня постельный и голосовой режим (говорить нельзя), и с утра до вечера я нахожусь под наблюдением врачей, постоянные процедуры и прием лекарств", – написала Бузова.

Она также поблагодарила друзей и близких за заботу и напомнила подписчикам, что самое главное в жизни – это здоровье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Доброго вечера, мои хорошие 🐰 Вот уже три дня я дома, у меня постельный и голосовой режим ( говорить нельзя), и с утра до вечера я нахожусь под наблюдением врачей, постоянные процедуры и приём лекарств 😔🤒🤧 Врачи строго настрого запретили мне выходить из дома ... и никаких «но» ! Они уже знают, что я могу сбежать на работу 🙄🤫 Но сейчас уже не до шуток, всё очень серьёзно, мой организм сейчас очень слабый...дал сбой в самый неподходящий момент 😿😿😿 Нужно было восстанавливаться, сейчас самое главное ещё поднять иммунитет 🙏🏻 Я сильная, и я справлюсь со всем 💪🏻😊 Спасибо всем моим друзьям и близким, что Вы так заботитесь обо мне, спасибо за Ваше внимание, у меня дома просто фруктово-ягодный рай 🍓🍒🍍🍏🥝 и ещё цветочки 💐🌹🌷 Ааааа и мишка новенький🙃🐻 Люблю Вас❤😘 Мои хорошие, скажу банальную фразу, но это истина! Самое главное - это здоровье! Берегите себя! 🙏🏻 Когда мы хорошо себя чувствуем и не болеем, то можем всё! ☝🏻Надеюсь завтра мне станет уже лучше, и я смогу хотя бы провести одно шоу 🎥 Не вешаем нос👃Согласитесь, я даже болею красиво 👸🏻 👸🏼 Каждый день-новые пижамки и мои незаменимые ушки Понки 🐹 Ну расскажите мне, кто чем занят ? Какие новости ? 😊🙃

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)


Ранее в Сети был обнародован райдер Ольги Бузовой. 15 февраля она выступит с сольным концертом в Сыктывкаре. Среди требований – перелет "Аэрофлотом", автомобиль представительского класса, дорогой коньяк и собственный туалет в гримерке.

Гастрономических изысков певица не требует: в райдере лишь фруктовая нарезка, сырная и мясная. Также в ее списке – пунктуальный водитель и шесть охранников.

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика