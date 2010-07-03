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Москва 24

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Общество

17:26

Стало известно, сколько получают российские музыканты за выступления на корпоративах

культура общество финансы

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Самыми востребованными звездами российской эстрады в этом году стали Алла Пугачева, группа "Ленинград" и Григорий Лепс. За свое выступление на корпоративах они просят 21, 7 и 7 миллионов рублей соответственно. Выступление "Ленинграда" 31 декабря также стоит 21 миллион рублей, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Как выяснили журналисты издания, заказчики особенно охотно приглашают музыкантов, которые засветились в светской хронике – пережили скандал, развод или свадьбу. Это привлекает внимание к артисту.

Уточняется, что гонорар за выступление Наргиз в декабре 2019 года составляет 1 миллион 800 тысяч рублей. Полина Гагарина берет за свое выступление гораздо больше – 3,5 миллиона рублей. Спрос объясняется тем, что певица регулярно выпускает хиты и входит в жюри популярного шоу "Голос".

У Димы Билана и Светланы Лободы может быть по 2-3 выступления за вечер в декабре. Билан и Лобода берут за свои выступления по 3,5 и 4,9 миллиона рублей соответственно. Новогодний корпоративный прайс Сергея Жукова из группы "Руки вверх!" составляет 4 миллиона рублей. Анна Седокова за свои песни на корпоративе берет всего 700 тысяч рублей.

Гарик Харламов и Павел Воля зарабатывают за один вечер по 3,5 миллиона рублей, Лера Кудрявцева берет 2 миллиона, Игорь Верник – 1 миллион, Ольга Бузова – 2 миллиона рублей.

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