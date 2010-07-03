Кого москвичи считают самой успешной российской звездой

Баста стал самым успешным молодым музыкантом в России. В списке Forbes он обошел Диму Билана и Полину Гагарину, передает телеканал Москва 24.

В рейтинге участвовали российские звезды моложе 40 лет. Согласно журналу Forbes, только за последний год 39-летний музыкант заработал 6,9 миллиона долларов. Вторую строчку в рейтинге занял 37-летний Дима Билан, заработавший на 400 тысяч меньше – 6,5 миллиона долларов. На третьей строчке разместилась 32-летняя певица Полина Гагарина с доходом 5,3 миллиона рублей.

В топ также вошел 25-летний музыкант Егор Крид, его доход составил 4,8 миллиона долларов. Следом за ним расположилась Ольга Бузова с доходом 4,4 миллиона рублей. Рэпер Элджей за год заработал 1,5 миллиона долларов, певица Монеточка – 800 тысяч, а Oxxxymiron – 600 тысяч.

Тем временем телеканал Москва 24 решил лично узнать у москвичей и гостей столицы об их предпочтениях в музыке. Горожане выделили музыкантов Басту, Григория Лепса, Эда Ширана и Анну Нетребко.

