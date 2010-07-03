Джаз и флейты. Где послушать живую музыку в столице

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Летнюю концертную программу подготовили 12 парков Москвы. До конца лета пройдет более сотни живых музыкальных выступлений под открытым небом, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Фестиваль "Дачное Царицыно" состоится в музее-заповеднике "Царицыно", он будет продолжаться с 12 по 21 июля. Посетители узнают, как развлекались царицынские дачники конца XIX – начала XX века. На сцене возле Большого дворца выступят джазовый трубач Вадим Эйленкриг и его коллектив Eilenkrig Crew, группа Puerto Candelaria из Колумбии, играющая смесь колумбийской кумбии с джазом, а также Петр Налич с большим сольным концертом.
В "Филях" в августе в четвертый раз организуют музыкальный фестиваль интеллектуальной музыки TOP Fili Music. Прийти на концерты можно будет с 1 по 31 августа каждую среду и четверг. В программе – живые выступления знаменитых музыкантов, играющих рок, блюз и джаз.
Хиты русского и зарубежного рока в исполнении уличного артиста Александра Гаврютенкова можно будет послушать 13 июля с 17:00 до 18:30 в Лианозовском парке. А 21 июля и 11 августа в саду "Эрмитаж" зазвучат знаменитые песни Coldplay, Hurts, Bastille. Хиты исполнит группа Times for Heroes.
Концерт камерного флейтового ансамбля Flute Virtuosus состоится в парке "Северное Тушино" 21 июля, а 10 августа в парке "Кузьминки" запланировано выступление в рамках фестиваля "Спасская башня".
Традиционно в саду имени Баумана в течение всего лета по четвергам с 19:30 до 21:30 будут проходить джазовые концерты. В Парке Горького до конца сентября можно посетить концерты начинающих исполнителей и групп. На летней сцене молодые музыканты сыграют фанк, джаз, инди-рок, диско, электронику.
А 13–14 июля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится мультижанровый фестиваль электронной музыки, современного искусства и театра RADI MIRA I LUBVI. В дневной программе на открытых площадках можно будет увидеть спектакли, перформансы, арт-инсталляции и концерты. Ночью в здании тропической оранжереи пройдут рейвы, выступления Dj и electronic musicians из разных стран.
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