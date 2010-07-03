Первый органный концерт в "Зарядье" может пройти в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первый органный концерт в "Зарядье" может пройти до конца этого года. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Недавно в Москву были доставлены внутренние механизмы и конструкции органа для концертного зала в парке "Зарядье". Сейчас полным ходом идет монтаж и пуско-наладочные работы", – приводит его слова пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Заммэра добавил, что работы по настройке органа планируют завершить в ближайшее время. Он пояснил, что монтаж конструкций органа по технологии возможен только через год после завершения строительства здания. Он допустил, что первый органный концерт зрители могут уже услышать до конца текущего года.

Парк "Зарядье" был открыт 9 сентября 2017 года в день 870-летия столицы Владимиром Путиным и Сергеем Собяниным. Спустя год на территории парка открылся концертный зал мирового уровня. Подрядчиком строительства выступила компания АО "Мосинжпроект". Парк "Зарядье" с концертным залом получил высокие оценки международных экспертов.

Московский концертный зал "Зарядье" – это современный мультифункциональный концертный комплекс. По своим техническим и акустическим параметрам он не имеет аналогов среди других концертных залов России.

Пространство залов МКЗ "Зарядье" может трансформироваться, что позволяет проводить мероприятия разных форматов – от концертов классической музыки и оперных постановок до востребованных мультижанровых проектов.

