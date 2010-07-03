Ёлка выступит в клубе Gipsy с большим концертом под открытым небом

Фото: предоставлено организаторами

Ёлка – это впечатляющее исключение в мире сценических правил. И этим летом певица традиционно подарит поклонникам летний музыкальный праздник – большой концерт под открытым небом 11 июля в клубе Gipsy. Не обойдется без музыкальных сюрпризов, душевных разговоров и добрых шуток.

Яркая, непохожая на других, харизматичная Ёлка давно завоевала любовь слушателей. О концертах певицы вы не найдете ни одного негативного отзыва – она, кажется, просто излучает любовь, позитив и заряжает людей солнечным настроением.

Ее практически осязаемая энергия и способность передавать залу глубокий эмоциональный заряд привлекают слушателей, желающих получать от музыки больше, чем просто эстетическое удовольствие.

Публика обожает Ёлку за безошибочное мелодическое чутье, тонкий смысл текстов и удивительно искреннюю, легкую атмосферу на каждом концерте.

Не пропустите: количество билетов ограничено.