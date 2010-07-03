RADI MIRA I LUBVI: спектакли, перформансы и рейвы пройдут в "Аптекарском огороде"

Фото: предоставлено пресс-службой

13–14 июля в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" состоится мультижанровый фестиваль электронной музыки, современного искусства и театра RADI MIRA I LUBVI.

В дневной программе с 14:00 до 22:00 на открытых площадках среди красивейших садов пройдут спектакли, перформансы, арт-инсталляции и концерты. С 22:00 до 06:00 в ночном расписании фестиваля в здании тропической оранжереи пройдут рейвы, выступления Dj и electronic musicians из разных стран.

В лайнапе RADI MIRA I LUBVI – знаковые артисты современной электронной сцены. На фестивале выступит дуэт электронной музыки из Берлина BONDI с вдумчивым вокалом, тонкими вариациями мелодии и ритма, бельгийский проект Stavroz, микширующий этнические мотивы с модными электросетами, YokoO – лидер немецкой волны EDM. Украшение фестиваля – Viken Arman, мастер ремиксов, соединяющий старые мелодии с ритмами, выходящими за рамки танцевальных жанров.

Безусловным хедлайнером музыкальной программы станет Feathered sun – коллаборация артистов, создающих экспериментальную музыку в Берлине и Лиме. Непредсказуемость их сетов строится на энергетическом обмене с публикой, неизменно приходящей в восторг от выступлений Feathered Sun.

Кроме того, в лайнапе такие артисты, как Rico Loop, Geju, Betelgaze, Gorje Hewek & Izhevski и другие.

За звезд электронной сцены отвечают Community Music, ночную программу формирует группа музыкального лейбла и одноименного гастрономического бара Leveldva и команда известного питерского фестиваля Odyssey.

В рамках театральной программы фестиваля зрители смогут увидеть поэтический джем про внешний и внутренний космос "Юре бы это понравилось" режиссера Алексея Золотовицкого. Как говорят авторы, "спектакль был создан из стихов про космос, речитативов, jazz-импровизаций, нового понимания произведений Хармса, Есенина, Цветаевой, Бродского и... кусочка любви".

Ночью будет показана "Ситуационная комедия в баре с коктейльным сетом. Затмение" по пьесе Любы Стрижак.

Гастрономическая часть спектакля – отдельный художественный ход: зрителям предложат попробовать коктейли или finger food (входит в стоимость билета).

Фото: предоставлено пресс-службой

Помимо музыкальной и театральной программ, в день фестиваля на территории "Аптекарского огорода" будут представлены арт-инсталляции. На пруду появится большая инсталляция OZERO с необычной подсветкой, в оранжерее построят выставочное пространство Art Corner. Будет работать зона фуд-корта, чайная и чилаут-зона, а также маркет Shot Spot. Пять молодых художников выставят свои работы на интерактивный аукцион. Вырученные средства будут направлены в Свято-Софийский социальный дом – первый в России негосударственный "Домик семейного типа", ставший родным для детей-сирот с особенностями развития.

В течение фестиваля пройдет несколько перформансов: "В голове художника", "Тактильная тропа" и "Ради чего мы".

"Мы влюблены в невероятную по красоте природу "Аптекарского огорода" – целый год мы вынашивали амбициозную идею проведения тут молодежного рейва, – рассказал организатор Егор Кандюрин. – Сначала хотели ограничиться небольшим концертом в оранжерее, но в процессе подготовки наши планы разрослись до полноценного фестиваля, с большой дневной и даже ночной программой. Каждый уголок "Аптекарского огорода" отличается разнообразием. Нам хотелось бережно интегрировать насыщенную программу фестиваля в пространство сада. Так родилась идея организовать несколько танцполов, перформансы и необычные театральные спектакли. Буквально на каждом шагу зрителей будут ждать неожиданности, открытия и впечатления. Программа фестиваля очень органично вписывается в концепцию "Аптекарского огорода", и мы надеемся, что в дальнейшем этот проект станет ежегодным".



Детали доступны

Стоимость билетов: дневная программа 2500 рублей; ночная программа 2500 рублей; дневная + ночная программа 3500 рублей.Детали доступны по ссылке.

Расписание

Daytime activities

14:00 – 22:00

MAIN FIELD

14:00. Gorje Hewek & Izhevski

16:00. Feathered sun (live)

18:00. Bondi (live)

19:00. Yokoo

21:00. Stavroz (live)

GARDEN THEATER

14:00. Паблик спейс от Community Stage

19:00. Спектакль "Юре бы это понравилось"

SHOP SPOT

14:00. Социальный маркет.

ART CORNER

14:00. Выставочное пространство в оранжерее.

Интерактивный аукцион.

PERFORMANCES

14:00. "Ради чего мы"

18:00. "В голове художника"

"Тактильная тропа"

OZERO

14:00. Дневное инсталляционное пространство.

Чилаут зона.

Чайная.

Moontime activities

22:00 – 6:00

LEVELDVA WARM HOUSE

Viken Arman (live)

Geju

SECRET GUEST

Betelgaze

NEEDZE

LEVELDVA MUSIC LABORATORY

FOOD SPOT

FILONOV

BEZNOSUK

CONCRETE ROOM

Спектакль "Затмение" Community Stage

ODYSSEY SHOW CASE

SOUL OF VOID

DABU DAVOUT (live)

FAKE MOOD

ZUMA DIOOUNIS

CONFESSIONAL FIRE