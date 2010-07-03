Леру Кудрявцеву обвинили в причастности к скандалу в Австрии

Российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева намерена судиться с австрийским сетевым изданием Osterreich Zeitung, которое причислило ее к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

"Оказывается, я виновата в отставке канцлера Австрии. Думала, что только у нас желтая пресса может позволить себе писать все, что угодно. Оказывается, нет. Одна из газет – Osterreich Zeitung – позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде", – написала Кудрявцева на своей странице в социальной сети Instagram.

В комментариях шоумен Гарик Харламов предположил, что про Кудрявцеву должны снять фильм в духе "Мстителей". Николай Басков похвалил ее за "уровень международной карьеры".

Скандал разгорелся после того, как в Сети было опубликовано видео, где вице-канцлер и глава Австрийской партии свободы Штрахе в 2017 году на Ибице обсудил с русскоговорящей женщиной возможность информационной поддержки избирательной кампании. После публикации видео политик был вынужден уйти в отставку. Издание Carnegie.ru уточняет, что Штрахе и его зам Йохан Гуденус общались с женщиной по фамилии Макарова, с латвийским гражданством и дядей – российским олигархом.