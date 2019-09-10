Позор Билана, падение Лепса и клип Тимати и Гуфа: топ провалов российских звезд

Пока пользователи интернета массово ставили дизлайки клипу Тимати и Гуфа о Москве, жители Самары потребовали от властей извинений за приглашение Димы Билана на День города. Это далеко не первые случаи, когда сами артисты или их творчество вызывают негодование у зрителей. Вспоминаем самые яркие провалы российских звезд.



Грязные танцы

Видео:Youtube/Olga KoloDIY

Выступление Димы Билана на Дне города Самары местные жители будут помнить еще долго. На концерте певец вел себя странно, ронял микрофон и даже показывал неприличные жесты. Люди возмутились таким поведением хедлайнера мероприятия и составили петицию с требованием властей извиниться за приглашение Билана на День города.

"Он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя либо наркотических средств. Мы хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей", – говорится в петиции.

В итоге Билану пришлось извиниться. Певец объяснил ситуацию тем, что долго не употреблял алкоголь из-за проблем с желудком, а перед концертом встретил старых друзей и выпил с ними коньяк, но дозу не рассчитал.

Король без голоса

Видео: Youtube/Евгений Петров

Какие только казусы не случались с Филиппом Киркоровым на сцене, с которой поп-король не сходит десятилетиями. Одни бешеные фанатки пугали его внезапным выпрыгиванием на сцену, другие "вешались" на его шею в зрительном зале. При этом, отбиваясь от назойливых поклонниц, артист совсем забывал о том, что нужно держать микрофон у рта и петь.

Фонограмма продолжала играть, голос Киркорова звучал, но сам он в этот момент был занят, уворачиваясь от поцелуев очередной женщины. Но больше всего поклонники удивились, когда впервые услышали голос певца, записанный с микрофона во время выступления под фонограмму. За хрипами, стонами и тяжелым дыханием слова песни было почти не разобрать.

Фанера Натали

Видео: Youtube/maxmoriss

Не только у поп-короля российской эстрады случались промашки с фонограммой на сцене. На Дне города в Котельниках певица Натали, исполнявшая песню "Черепашка", слишком увлеклась танцами. Артистка присела на корточки и хотела облокотиться на что-нибудь, но под руки попалась только гирлянда из воздушных шаров. В итоге Натали свалилась со сцены, а фонограмма продолжила петь уже без нее. Но певица не растерялась и возобновила вступление, грациозно поднявшись с пола.

Падение Крида

Видео: Youtube/Анастасия Рыжова

Егор Крид, начавший свою карьеру восемь лет назад, успел завоевать множество музыкальных премий. В 2017 году он занял седьмое место в рейтинге журнала "Форбс" среди российских звезд шоу-бизнеса и спорта. Тем не менее ни молодость, ни популярность не спасли его от падения со сцены во время концерта в Серпухове. Похоже, Крид даже сам не успел понять, что с ним произошло в тот момент. Певец поднял руку вверх и со словами "Аааа, давай!" рухнул со сцены прямо в толпу. Благо вовремя подбежали коллеги по сцене и буквально за секунды подняли его обратно на пьедестал, а Крид продолжил петь как ни в чем не бывало.

Лепса пошатнуло

Видео: Youtube/Григорий Лепс

Однажды не удержал равновесие на сцене и Григорий Лепс. Это случилось на концерте в 2016 году, когда певец выступал в Ростове-на-Дону. Увидев Лепса, падающего со словами "я, счастливый как никто", зрители разделились на два лагеря. Одни предполагали, что из-за напряженного графика ему стало плохо на выступлении, другие были уверены, что Лепс находился под действием алкоголя. Не удариться лицом об пол ему помог ассистент на сцене.

Миллион дизлайков за клип

Клип Тимати и Гуфа под названием "Москва" был опубликован в День города на YouTube. Уже в первые дни его посмотрело более пяти миллионов человек, при этом количество дизлайков переваливало за 1,3 миллиона. Пользователи обвинили рэперов в том, что ролик "проплачен". Тимати эту информацию опроверг, но все же видео удалил. Он также отметил, что не хотел никого обидеть. Гуф же записал видеообращение, которое выложил в Instagram, где извинился за клип. Он пояснил, что просто хотел поздравить столицу с Днем города. По словам рэпера, гонорар он за это не получал: "Я вписался в это вообще на полном энтузиазме, мне сказали, что надо поздравить город с его днем, потому что мы москвичи, и это было бы неплохо".

Таким образом, клип Тимати и Гуфа стал рекордсменом сразу по двум параметрам – по числу дизлайков в российском YouTube и по срокам существования.