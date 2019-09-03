Яяяязь, адвокат и "ломай меня полностью": топ-5 мемов, которые рассмешили страну

Мем про то, как Шуфутинский переворачивает календарь на третье сентября, уже какой год не дает покоя россиянам. Предлагаем вспомнить топ-5 горячих мемов, которые разошлись по интернету, захватили наш мозг и даже спустя много лет вызывают бурную реакцию и смех.

Язь – рыба моей мечты!

В 2011 году на всю Россию прославился вологодский пенсионер Виктор Гончаренко, когда поймал язя – рыбу своей мечты. Несказанное счастье было запечатлено на видео, где пенсионер с безудержной радостью диким воплем кричит: "Яяяяяяяяяязь!!!" После публикации ролика в интернете мужчина мгновенно стал знаменитым, успел сняться в нескольких шоу и дать интервью на телевидении. Апогеем его популярности стало приглашение на музыкальную премию "Золотой граммофон", где Виктор вручил приз Диме Билану. Искренняя реакция рыбака нашла отклик в сердцах миллионов людей и даже спустя восемь лет, поймав хороший улов (во всех смыслах этого слова), многие часто кричат: "Яяяяяззь!"

Видео: Youtube/Пенёк ТВ

Адвокат

Фрик-шоумен Гоген Солнцев после долгих и неудачных попыток построить карьеру все же поймал свою минуту славы в ток-шоу. В шумном споре на тему афер в модельном бизнесе он, собрав весь свой гнев и выпучив глаза, внезапно выкрикнул одному из гостей: "Товарищ адвокат, АДВОКАТ!" Это превратилось в мем, и теперь в любой непонятной ситуации интернет-тролли используют это в своих комментариях.

Видео: Youtube/nononn

Это фиаско, братан!

Неудачное падение пса по кличке Стив вызвало сочувствие и одновременно безудержный смех у всех обитателей Рунета. Совершая со своим питомцем зимнее путешествие от Пятигорска до Мурманска, хозяин решил заснять на камеру момент, как пес переходит переправу из двух бревен, покрытых снегом. Когда пес преодолевал препятствие, хозяин кричал ему: "Смотри, не упади тут! Это будет фиаско". Через секунду Стив поскальзывается и падает в реку, после чего хозяин выпаливает: "Это фиаско, братан!" К счастью, собака осталась невредима, но в народе теперь при любой неуспешной ситуации используют эту коронную фразу, чтобы подколоть неудачника.

Видео: Youtube/обзор

Как тебе такое, Илон Маск?

В феврале 2018 года компания Space X Илона Маска первой в мире запустила в космос сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Дополнительным грузом внутрь ракеты поместили электрокар компании Tesla, которую тоже возглавляет Маск. Изобретательные россияне решили ответить успешному предпринимателю и стали массово выкладывать посты со своими достижениями из серии "эту страну не победить". В своем большинстве нашим ответом Илону Маску стали бытовые лайфхаки, используемые еще с советских времен, из серии: пробка в крышке кастрюли, чтобы не обжечь руки, или чехлы на пульты от телевизора, чтобы не замарать. Позже мем подхватили СМИ, а народ стал реагировать на новости вызовом Маску. Так, например, бурную реакцию вызвала новость о том, как семеро заключенных на территории колонии соорудили из снега "Тополь-М" в натуральную величину: "А как тебе такое, Илон Маск?"

Ломай меня полностью

Ролик, в котором нетрезвый мужчина просит полицейского "ломать" его и издеваться над ним, появился в интернете летом 2015 года. Несмотря на то, что оригинал был вскоре удален, распространение видео в Сети уже невозможно было остановить. "Ломай меня полностью", – томным голосом говорил задержанный. Сначала можно было подумать, что он действительно имеет склонности к извращениям, но позже мужчина признался, что в тот день просто сильно напился и буянил. Он даже готов был подраться с полицейским один на один. Фраза из видео вышла за пределы интернета, и люди стали массово применять ее к различным действиям, после чего смысл слов менялся на более оригинальный: кусай меня полностью, фильтруй меня полностью, бросай меня полностью и другие.

Видео: Youtube/Николай Николаев

Наталья Лоскутникова, Дарья Васильцева