Михаил Шуфутинский напомнил о приближении 3 сентября

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Советский и российский певец Михаил Шуфутинский напомнил россиянам о приближении третьего сентября. Он подчеркнул, что не хочет быть один в этот день.

"Дорогие мои друзья, совсем скоро третье сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Как костры горят обещания в день, когда я совсем один. А я не хочу быть совсем один в этот день. Вообще не хочу быть один, хочу быть с вами", – заявил Шуфутинский в видео, которое опубликованно в Instagram.

В прошлом году жители Воронежа отметили наступление осени автомобильным флешмобом в честь песни Шуфутинского "Третье сентября". Портрет собрали из 80 автомобилей на парковке торгово-развлекательного центра.

В последние годы одна из самых известных песен Михаила Шуфутинского набрала популярность в Сети и стала мемом. Каждый год 3 сентября пользователи соцсетей делятся друг с другом новыми шутками, которые основаны на цитатах из песни.

