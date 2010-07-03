В Самаре потребовали извинений за выступление Димы Билана

16:50
16:50
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Фото: скриншот видео youtube.com/Nurobod Tjk
На сайте change.org создана петиция, в которой жители Самары требуют извинений от властей за приглашение Димы Билана на День города.
Заслуженный артист РФ Дима Билан стал хедлайнером праздничного концерта 8 сентября.
"Он вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты. Человек был явно под воздействием алкоголя, либо наркотических средств. Мы хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей", – говорится в тексте петиции.
Концертный директор Билана Дмитрий Бушуев заявил изданию Nation News, что проблем на концерте у артиста не возникло.
"Все знают, что Дима поет вживую, у него отличные вокальные данные. Никаких проблем в Самаре не было. Даже писали, что у него чуть ли не кровь пошла из носа, но если бы такое случилось, то в Сети всплыло бы видео. Так что не нужно собирать всякую желтуху", – сказал Бушуев.
В ноябре прошлого года Владимир Путин присвоил Диме Билану звание Заслуженного артиста Российской Федерации. Он не раз признавался музыкальными каналами и премиями "Лучшим артистом года". Билан стал первым российским исполнителем, который смог выиграть на "Евровидении" и привезти конкурс к нам в страну.
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