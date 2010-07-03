Дима Билан пришел на вручение звания заслуженного артиста на костылях

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Певец Дима Билан, получивший звание "Заслуженного артиста РФ", вышел на награждение в Большом театре на костылях.

"Спасибо огромное вам, министерству культуры, моей родине Кабардино-Балкарии, моим педагогам, той плоскости, в которой я живу", – цитирует Билана РИА Новости.

В феврале артист сломал ногу возле своего дома. На сцену он поднялся на костылях, но без гипса. На костылях он также выступал на церемонии вручения премии BraVo.

По словам певца, он вышел из своего загородного дома в кроссовках, а дорожки не были посыпаны песком. Медики вкрутили ему девять шурупов и вставили пластину.

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