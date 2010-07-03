Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В своем поздравлении мэр подчеркнул, что День работника культуры "выходит за рамки профессионального торжества и дорог каждому, для кого культура − одно из главных завоеваний человечества". По его словам, москвичи не представляют свою жизнь без театров и кино, музеев, библиотек, концертных залов и творческих студий.
"Москва − крупнейший культурный мегаполис, и в этом весомая личная заслуга каждого из вас", − обратился Собянин к столичным работникам культуры. Он добавил, что сейчас в городе ежедневно проходят сотни спектаклей, концертов, выставок и других творческих мероприятий, которые интересны не только москвичам, но и гостям столицы.
Недавно одним из главных центров притяжения ценителей искусства стал концертный зал "Зарядье", заявил мэр. По словам Собянина, новую жизнь получили многие московские музеи, парки и библиотеки.
Мэр также отметил важную роль фестивалей и других культурных мероприятий, которые проводятся в рамках Года театра в России. В частности, это позволило возродить традицию уличных спектаклей, сказал Собянин.
Тем не менее, по мнению мэра, "премьеры и вернисажи должны проходить не только в пределах Садового кольца". "Наша общая задача − развитие культуры шаговой доступности, создание новых центров притяжения жителей в каждом районе города", − подытожил Собянин.
С 2008 года День работника культуры отмечают в России 25 марта. Незадолго до праздника в столице открылся IV Московский культурный форум, а 24 марта вход в некоторые столичные музеи сделали бесплатным.
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