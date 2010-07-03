Московские музеи будут работать бесплатно 24 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 24 марта, московские музеи, галереи и выставочные залы, подведомственные столичному департаменту культуры, можно будет посетить бесплатно, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Чтобы посетить различные выставки, не нужно предварительно записываться.

Москвичи и гости столицы могут бесплатно сходить в Музей Москвы, Мемориальный музей космонавтики, Музей М.А. Булгакова, Дом Бурганова, Биологический музей имени К.А. Тимирязева, Государственный Дарвиновский музей, Московский музей современного искусства, Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени и другие.

Всего в акции, приуроченной ко Дню работника культуры, участвуют 83 музея.