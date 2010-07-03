Московский культурный форум посетили более 8 тысяч человек

Фото: пресс-служба "Московского культурного форума 2019"
Площадки IV Московского культурного форума в день открытия в пятницу, 22 марта, посетили более 8,5 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.
В пресс-службе отметили, что феноменальное количество посетителей говорит о том, что форум стал "авторитетной площадкой для общения профессионалов и местом встреч граждан с выдающимися деятелями культуры".
IV Московский культурный форум продлится до 25 марта. Он проходит в Центральном выставочном зале "Манеж".
Ожидается, что в рамках мероприятия пройдут около 80 семинаров и мастер-классов, 44 спектакля, 43 дискуссии и 39 концертов. С 23 на 24 марта состоится акция "Ночь театров", а в воскресенье будет представлена специальная программа "Детского дня".
Московский культурный форум проходит в столице уже в четвертый раз по инициативе департамента культуры. Программа мероприятий включает как развлекательно-образовательную, так и деловую части.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.