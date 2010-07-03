Московский культурный форум посетили более 8 тысяч человек

Фото: пресс-служба "Московского культурного форума 2019"

Площадки IV Московского культурного форума в день открытия в пятницу, 22 марта, посетили более 8,5 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

В пресс-службе отметили, что феноменальное количество посетителей говорит о том, что форум стал "авторитетной площадкой для общения профессионалов и местом встреч граждан с выдающимися деятелями культуры".

IV Московский культурный форум продлится до 25 марта. Он проходит в Центральном выставочном зале "Манеж".

Ожидается, что в рамках мероприятия пройдут около 80 семинаров и мастер-классов, 44 спектакля, 43 дискуссии и 39 концертов. С 23 на 24 марта состоится акция "Ночь театров", а в воскресенье будет представлена специальная программа "Детского дня".

Московский культурный форум проходит в столице уже в четвертый раз по инициативе департамента культуры. Программа мероприятий включает как развлекательно-образовательную, так и деловую части.