Гости МКФ смогут стать опекунами виртуальных животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Посетители стенда столичного зоопарка на Московском культурном форуме смогут стать опекунами виртуальных животных. Об этом сообщила Агентству "Москва" гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

По ее словам, на трех панелях стенда представлены разные периоды истории Московского зоопарка: императорский, советский, его настоящее и будущее. Как напомнила Акулова, создать коллекцию помогли жертвователи. "Например, Антон Павлович Чехов подарил зоосаду сурикат, египетский правитель подарил зебру, а император Александр II подарил носорога", – рассказала директор.

Гости форума не только узнают, как менялся зоопарк, но и выберут виртуальных животных для опекунства, например, пчелу или зайца. Животные, которые нашли "опекунов", автоматически переместятся на "Дерево жизни". К концу дня будет видно, каких обитателей зоопарка выбирали чаще всего. "А если посетители захотят, то они смогут оставить свои контакты и стать опекунами реальных животных", – добавила Акулова.

IV Московский культурный форум открылся в Манеже 22 марта. Он продлится четыре дня. Гостей форума ожидают лекции, мастер-классы, спектакли, дискуссии и творческие встречи.

Ранее сообщалось, что стенд парков Москвы на МКФ украсят более 500 живых растений из оранжереи Московского зоопарка.