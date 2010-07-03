Стенд парков Москвы на МКФ украсят более 500 живых растений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные парки пригласили всех желающих посетить специализированный стенд, который будет работать в Манеже 22–25 марта в рамках Московского культурного форума. Об этом сообщает пресс-служба "Мосгорпарка".

Стенд украсят объемные неоновые деревья и около 500 живых растений из оранжереи Московского зоопарка. Рядом расположится медиаинсталляция в честь 155-летия столичного зоосада и лаундж-зона для посетителей. На большой стене с тремя экранами будут транслировать ролики о жизни парков Москвы. Там же организуют фотозону для эффектных снимков.

22 марта в рамках деловой программы Московского культурного форума состоятся две дискуссии, посвященные паркам Москвы. В частности, директор "Мосгорпарка" Вячеслав Дунаев расскажет о роли садов в современном мегаполисе. На форуме также обсудят, как сделать так, чтобы парки не только были "зелеными оазисами" в городской среде, но и смогли построить устойчивые экономические модели. В дискуссии примут участие глава "Зарядья" Павел Трехлеб и директор "Сокольников" Андрей Лапшин.

Темой второй дискуссии станет сохранение исторических ландшафтов. Своим опытом поделятся глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев, а также вице-президент Фонда парков и садов Франции Марисоль де Ля Тур д’Овернь и главный хранитель парков музея-заповедника "Царское село" Ольга Филиппова.

IV Московский культурный форум будет проходить с 22 по 25 марта в ЦВЗ "Манеж". Его организатором выступил столичный департамент культуры.