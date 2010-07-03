Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:40

Стенд парков Москвы на МКФ украсят более 500 живых растений

город культура парки

15:40

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные парки пригласили всех желающих посетить специализированный стенд, который будет работать в Манеже 22–25 марта в рамках Московского культурного форума. Об этом сообщает пресс-служба "Мосгорпарка".

Стенд украсят объемные неоновые деревья и около 500 живых растений из оранжереи Московского зоопарка. Рядом расположится медиаинсталляция в честь 155-летия столичного зоосада и лаундж-зона для посетителей. На большой стене с тремя экранами будут транслировать ролики о жизни парков Москвы. Там же организуют фотозону для эффектных снимков.

22 марта в рамках деловой программы Московского культурного форума состоятся две дискуссии, посвященные паркам Москвы. В частности, директор "Мосгорпарка" Вячеслав Дунаев расскажет о роли садов в современном мегаполисе. На форуме также обсудят, как сделать так, чтобы парки не только были "зелеными оазисами" в городской среде, но и смогли построить устойчивые экономические модели. В дискуссии примут участие глава "Зарядья" Павел Трехлеб и директор "Сокольников" Андрей Лапшин.

Темой второй дискуссии станет сохранение исторических ландшафтов. Своим опытом поделятся глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский, главный археолог Москвы Леонид Кондрашев, а также вице-президент Фонда парков и садов Франции Марисоль де Ля Тур д’Овернь и главный хранитель парков музея-заповедника "Царское село" Ольга Филиппова.

IV Московский культурный форум будет проходить с 22 по 25 марта в ЦВЗ "Манеж". Его организатором выступил столичный департамент культуры.

город культура парки

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика