"Девять шурупов и пластина": Дима Билан перенес операцию

Дима Билан рассказал поклонникам о своем самочувствии после непростой операции на ноге. И не только рассказал, но и показал. Больничными кадрами певец поделился на своей страничке в Instagram, пишет портал "Дни.ру".

Артист сломал ногу в двух местах перед концертом в Санкт-Петербурге. По словам певца, он вышел из своего загородного дома в кроссовках, а дорожки не были посыпаны песком. В результате певец упал. Медики диагностировали закрытый двойной перелом. В понедельник Билан лег на операцию в одну из столичных клиник.

По его словам, медики вкрутили ему девять шурупов и вставили пластину. "Пока локейшн однообразный – лежу, занимаюсь ЛФК и кушаю в постели!!! Решил показывать вам и оборотную сторону медали популярности и типа "легонькой" концертно-"глянцевой" жизни", – написал Билан, пообещав, что будет делиться с фанатами информацией о восстановлении после операции.

В ноябре прошлого года Владимир Путин присвоил Диме Билану звание Заслуженного артиста Российской Федерации. Он не раз признавался музыкальными каналами и премиями "Лучшим артистом года". Билан стал первым российским исполнителем, который смог выиграть на "Евровидении" и привезти конкурс к нам в страну.