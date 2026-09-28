В Музее обороны столицы подготовили программу к 85-летию начала Битвы за Москву

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Государственный музей обороны Москвы 30 сентября с 10:00 до 17:30 проведет программу "30 сентября 1941 года. Начало битвы за Москву", посвященную 85-й годовщине одного из крупнейших сражений Великой Отечественной и Второй мировой войн. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В программу войдут экскурсия по постоянной экспозиции "Великий подвиг защитников Москвы", лекция "Герои Московской битвы. Людиновское подполье", показ документального фильма "Остановить "Тайфун"!", интерактивная программа "Позывной Звезда" и спектакль "Дети войны" театра "МиРа".

Фильм-хроника "Остановить "Тайфун"!" повествует о первых днях защиты столицы, охватывая Вяземскую оборонительную операцию, формирование народного ополчения и борьбу за московское небо. Лента создана на основе архивных кинозаписей, современных съемок в Музее Победы, Музее обороны Москвы и музее "Богородицкое поле" в Вязьме, а также включает экспертные оценки и воспоминания участников битвы, в том числе внука маршала Буденного.

В 11:00 начнется интерактивная программа "Позывной Звезда". Гостям расскажут о роли связи в годы войны и приборах, которые использовали в армии 85 лет назад. Участники смогут поработать с военным телефонным аппаратом и выйти в эфир с помощью армейской радиостанции.

В 12:00 состоится экскурсия по постоянной экспозиции "Великий подвиг защитников Москвы". Посетители узнают о битве за Москву, увидят первые кадры вторжения немецких войск, узнают, как жители встретили весть о войне, как выглядел военный комиссариат одного из районов столицы.

Также расскажут о создании народного ополчения, эвакуации населения, отражении налетов немецкой авиации, героизме зенитчиков, летчиков и аэростатчиков, а также о самоотверженности городских пожарных.

В 13:00 и 15:00 состоится лекция "Герои Московской битвы. Людиновское подполье". Слушатели смогут узнать о деятельности Людиновской комсомольской организации, функционировавшей в Калужской области в 1941–1942 годах. В ее ряды входили учащиеся школ и вузов, совершившие множество героических поступков и предоставившие командованию ценную разведывательную информацию о дислокации противника, а также о расположении складов с вооружением и техникой.

Завершит программу спектакль "Дети войны" театра "МиРа" в 16:00. Литературно-музыкальная постановка построена на подлинных детских письмах и дневниках времен Великой Отечественной войны. В спектакле звучат строки о быте, переживаниях и стойкости юных свидетелей событий, а также песни военных лет.

Участники спецоперации на Украине и члены их семей могут бесплатно посетить музей и его отдел – Музей героев Советского Союза и России. Для этого нужно оформить билет в сервисе "Мосбилет", выбрав соответствующую категорию, или получить его в кассе музея. При посещении необходимо предъявить удостоверение.

Более того, в столице работают музеи, где вместо обычных витрин можно исследовать настоящую подводную лодку, спуститься к археологическим находкам или познакомиться с ловчими птицами. Некоторые экспозиции дополнены интерактивными площадками, лабораториями и мастерскими.