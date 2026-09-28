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28 сентября, 10:08

Политика

В ФСБ назвали "власовцами 2.0" уехавших россиян, готовых выступать на стороне Киева

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Уехавшие из России граждане, сочувствующие киевскому режиму и готовые выступать на стороне противника, являются "власовцами 2.0". Об этом заявил оперативный сотрудник ФСБ.

По его словам, этих людей объединяют различные сообщества и движения сопротивления, которые подаются как естественная гражданская активность.

Сотрудник ФСБ подчеркнул, что объединения так называемой российской оппозиции за рубежом контролируются британскими спецслужбами. Их цель – создать иллюзию, что внутри русской эмиграции зреет альтернатива, способная заменить власть в России.

"Без координации и контроля спецслужб подобная деятельность невозможна. За фасадом самоорганизации скрывается управляемый политический проект", – отметил он.

Он также указал, что релоканты, которые участвуют в подобных проектах, используются "как витрина для демонстрации другой России, которая на поверку оказывается лишь проекцией интересов британской короны".

Оперативный сотрудник добавил, что российская контрразведка поименно знает всех, кто решил связать судьбу с Лондоном и желает поражения России.

"Каждый их шаг виден, их судьбы предрешены", – заявил он, подчеркнув, что ошибок Хрущева с амнистией бандеровцев больше не допустят.

Как отметил сотрудник ФСБ, Лондон и британские спецслужбы всегда использовали отдельные категории россиян как инструмент политического давления и гибридной войны. Активизация усилий англичан по консолидации так называемой российской оппозиции за рубежом наблюдается и после начала спецоперации.

Однако попытки сформировать марионеточные организации под видом демократической альтернативы и задействовать их в ущерб безопасности страны, по его словам, обречены на провал.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал покинувших Россию граждан предателями и преступниками. Он также отметил, что в российском парламенте представлены оппозиционные партии. Те же, кто уехал за границу, не могут представлять никакую политическую оппозицию, уверен политик.

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