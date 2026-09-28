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28 сентября, 10:37

Происшествия

Москвич напал с муляжом гранаты на магазин в районе Митино

Фото: mvdmedia.ru

Москвич подозревается в разбойном нападении на продуктовый магазин в районе Митино. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

По информации ведомства, 40-летний ранее судимый мужчина взял с полки бутылку алкоголя и хотел выйти из магазина, не оплатив товар. Когда охранники попытались остановить его, он достал похожий на гранату предмет и скрылся.

Правоохранители задержали подозреваемого недалеко от места происшествия. Выяснилось, что граната оказалась муляжом и опасности не представляла. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", фигурант заключен под стражу.

Ранее столичные сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля. Инцидент произошел на Палехской улице. Как рассказал задержанный, он разозлился, когда ударился ногой о припаркованную машину, и в порыве гнева облил капот горючей жидкостью, а затем поджег.

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