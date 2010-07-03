Мединский наградил деятелей культуры

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Министр культуры России Владимир Мединский вручил государственные и ведомственные награды деятелям культуры и искусства, передает РИА Новости. Церемония награждения была приурочена ко Дню работника культуры и проходила в атриуме Большого театра.

Министр поздравил собравшихся с профессиональным праздником и отметил, что в последние годы государство "уделяет особое внимание развитию культуры". "Сейчас у нас Год театра, во-вторых, начата реализация нацпроекта, в-третьих, реализуется государственная программа поддержки культуры, результаты которой ощущает каждый из вас в профессиональной деятельности", − заявил Мединский.

Художественного руководителя театра имени Сац Георгия Исаакяна наградили Орденом Дружбы, а кинорежиссера Федора Бондарчука − Орденом Александра Невского. Режиссер Валерий Тодоровский, преподаватель Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского Александр Ревич и концертный директор группы "Земляне" Анатолий Шендеров удостоились медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени отметили эквилибриста Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Игоря Чижова.

Балерине Большого театра Анне Никулиной и певцу Диме Билану присвоили звания "Заслуженный артист Российской Федерации", а актер Всеволод Шиловский получил нагрудный знак "За вклад в российскую культуру". Министр также вручил благодарственные письма президента РФ худруку МХАТ имени Горького Эдуарду Боякову, худруку Малого театра Юлию Соломину, гендиректору Большого театра Владимиру Урину, режиссерам Владимиру Хотиненко и Юрию Кара.

День работника культуры отмечают в России 25 марта. С профессиональным праздником работников культуры поздравил Сергей Собянин. Мэр подчеркнул, что именно благодаря их усилиям столица стала крупнейшим культурным мегаполисом.