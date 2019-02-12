Дима Билан раскритиковал премию "Грэмми"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российский певец Дима Билан заявил, что не увидел ни одного по-настоящему крупного артиста на церемонии вручения премии "Грэмми", передает "Вечерняя Москва".

"Где эти стержневые люди? Где столпы? Люди, несущие культуру, масштабные огромные артисты?" — написал певец в Instagram.

По его словам, он мог бы выделить лишь Алишу Киз и Дайану Росс, однако о появлении звезд уровня Уитни Хьюстон можно даже не думать.

61-я церемония вручения престижной музыкальной премии "Грэмми" прошла в Лос-Анджелесе 11 февраля.

Лучшей песней стала композиция This is America Дональда Гловера, который записывает музыку под сценическим именем Childish Gambino.

Песня также победила в номинациях "Запись года", "Лучшее музыкальное видео" и "Лучшее рэп/вокальное исполнение".

14 ноября 2018 года Билан получил звание Заслуженного артиста РФ за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.