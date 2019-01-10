Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:06

Дима Билан разъяснил фанатам слова об оценке качества артистов

культура общество

12:06

Поделиться в социальных сетях:

Фото: www.instagram.com/bilanofficial

Заслуженный артист РФ Дима Билан объяснил, почему он считает нужными структуры для оценки качества песен.

На музыкальном фестивале в Абу-Даби он предложил создать в России структуры, которые бы оценивали качество музыкальных композиций. По его мнению, это необходимо, "чтобы не сваливаться в абсолютный трэш и вседозволенность".

"...Есть что-то очень тревожное во всей этой вседозволенности, которая лезет ото всюду, и мы уже перестали отличать черное от белого и наоборот! Где дно выставляется поверхностью и наоборот, мы не заигрались?" – написал артист в своем профиле в Instagram. Он полагает, что сейчас много крайностей и излишней откровенности.

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов не одобрил идею. По его словам, это напоминает о советских худсоветах, препятствовавших выходу песен. Кроме того, композиции можно будет легко найти в интернете, так что запрещать их бесполезно.

Певец Митя Фомин отметил, что музыканты доносят важное и близкое для себя. Он заявил, что понимает, о чем поют те, кого пытаются запретить. Он пояснил, что в дополнительных запретах нет необходимости и они ничего не изменят.

культура общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика