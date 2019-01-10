Дима Билан разъяснил фанатам слова об оценке качества артистов

Заслуженный артист РФ Дима Билан объяснил, почему он считает нужными структуры для оценки качества песен.

На музыкальном фестивале в Абу-Даби он предложил создать в России структуры, которые бы оценивали качество музыкальных композиций. По его мнению, это необходимо, "чтобы не сваливаться в абсолютный трэш и вседозволенность".

"...Есть что-то очень тревожное во всей этой вседозволенности, которая лезет ото всюду, и мы уже перестали отличать черное от белого и наоборот! Где дно выставляется поверхностью и наоборот, мы не заигрались?" – написал артист в своем профиле в Instagram. Он полагает, что сейчас много крайностей и излишней откровенности.

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов не одобрил идею. По его словам, это напоминает о советских худсоветах, препятствовавших выходу песен. Кроме того, композиции можно будет легко найти в интернете, так что запрещать их бесполезно.

Певец Митя Фомин отметил, что музыканты доносят важное и близкое для себя. Он заявил, что понимает, о чем поют те, кого пытаются запретить. Он пояснил, что в дополнительных запретах нет необходимости и они ничего не изменят.