Митя Фомин раскритиковал призыв Димы Билана ввести цензуру в музыке

Певец Митя Фомин прокомментировал порталу Москва 24 идею Димы Билана о введении цензуры в музыке.
"Музыканты доносят то, что для них важно и близко. И я прекрасно понимаю, о чем поют те, кого пытаются запретить. Это протест, призыв к свободе, это освобождение от ценностей предыдущего поколения", – объяснил певец.
Он уточнил, что в дополнительных запретах нет необходимости. "Я думаю, введение цензуры на музыкальном рынке ничего особо не изменит. Запрещать молодым исполнителям использовать мат в своих песнях – это все равно, что бороться с убийствами посредством запрета кухонных ножей. Артисты всего лишь озвучивают социальную ситуацию, которая есть в стране и обществе. Они не являются теми, кто формирует глубинные социальные процессы, они лишь описывают их. Если мы хотим добиться чистоты языка в обиходе, культуре, музыке, нужно начинать с себя. Не использовать тогда ненормативную лексику в бытовой речи, воспитывать детей, улучшать систему образования, начиная со школ", – прокомментировал Фомин.
Он добавил, что это борьба не с причиной проблемы, а с ее следствием. "Мне странно слышать призывы некоторых общественных деятелей запретить новых исполнителей, пропагандирующих наркотики или нецензурную лексику. Пусть апеллируют к службе, которая плохо борется с наркобизнесом. Уберите наркотики, и о них не будут петь", – заключил певец.
В Госдуме также не одобрили инициативу Билана. По мнению законодателей, на это может отрицательно отреагировать большинство россиян, а пользы от цензуры не будет.
Ранее российский певец Дима Билан призвал ввести цензуру в музыке. По мнению исполнителя, качество музыкального материала должны оценивать специальные структуры.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.