Митя Фомин раскритиковал призыв Димы Билана ввести цензуру в музыке

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Певец Митя Фомин прокомментировал порталу Москва 24 идею Димы Билана о введении цензуры в музыке.

"Музыканты доносят то, что для них важно и близко. И я прекрасно понимаю, о чем поют те, кого пытаются запретить. Это протест, призыв к свободе, это освобождение от ценностей предыдущего поколения", – объяснил певец.

Он уточнил, что в дополнительных запретах нет необходимости. "Я думаю, введение цензуры на музыкальном рынке ничего особо не изменит. Запрещать молодым исполнителям использовать мат в своих песнях – это все равно, что бороться с убийствами посредством запрета кухонных ножей. Артисты всего лишь озвучивают социальную ситуацию, которая есть в стране и обществе. Они не являются теми, кто формирует глубинные социальные процессы, они лишь описывают их. Если мы хотим добиться чистоты языка в обиходе, культуре, музыке, нужно начинать с себя. Не использовать тогда ненормативную лексику в бытовой речи, воспитывать детей, улучшать систему образования, начиная со школ", – прокомментировал Фомин.

Он добавил, что это борьба не с причиной проблемы, а с ее следствием. "Мне странно слышать призывы некоторых общественных деятелей запретить новых исполнителей, пропагандирующих наркотики или нецензурную лексику. Пусть апеллируют к службе, которая плохо борется с наркобизнесом. Уберите наркотики, и о них не будут петь", – заключил певец.

В Госдуме также не одобрили инициативу Билана. По мнению законодателей, на это может отрицательно отреагировать большинство россиян, а пользы от цензуры не будет.

Ранее российский певец Дима Билан призвал ввести цензуру в музыке. По мнению исполнителя, качество музыкального материала должны оценивать специальные структуры.