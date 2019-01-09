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16:48

Госдума отвергла идею Димы Билана о цензуре в музыке

культура

16:48

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Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Замредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) не одобрил идею российского певца Димы Билана о введении цензуры в музыке, сообщает Агентство "Москва".

По его мнению, это напоминает о советских худсоветах, препятствовавших выходу песен. Чернышов считает, что пользы от цензуры не будет, поскольку композиции можно будет легко найти в интернете.

Он также полагает, что на инициативу отрицательно отреагирует большинство россиян. "Ведь им на шею обрушится дополнительная налоговая нагрузка, когда в стране появится очередное ведомство, финансируемое из бюджета", – добавил парламентарий. Кроме того, это ведомство будет дублировать функции министерства культуры, уточнил он.

Ранее Дима Билан призвал ввести в музыке цензуру. По его словам, в России качество музыкальных материалов должны оценивать специальные структуры.

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культура

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