Илон Маск поинтересовался у властей США, как должна выглядить победа Украины

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Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск поинтересовался у властей США, как должна выглядеть победа Украины в конфликте с Россией.

Этими словам предприниматель отреагировал в соцсети X на отрывок из интервью помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что Киев желает победить в конфликте с РФ, а Вашингтон, в свою очередь, стремится поддержать Украину в этих усилиях.

"Что из себя представляет победа?" – спросил Маск.

Ранее Маск заявил, что не будет поддерживать демократическую партию США. Он признал, что голосовал на предыдущих выборах за демократов, однако теперь, по его словам, Штатам необходимы республиканцы у власти.

До этого бизнесмен отмечал, что украинская сторона может лишиться большего количества граждан и территорий в том случае, если не сядет за стол переговоров.