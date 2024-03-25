Горячая линия для родственников пострадавших в "Крокусе": 8 (499) 251-45-03

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 04:28

Политика

Илон Маск заявил, что не хочет больше поддерживать демократическую партию США

Фото: ТАСС/AP/Czarek Sokolowski

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск заявил, что не будет поддерживать демократическую партию США. Об этом он написал в своей соцсети X.

"Я голосовал за демократов на 100% несколько лет назад. Теперь я думаю, что нам нужна красная волна, или Америке наступит конец", – высказался он.

Красный является цветом республиканской партии, а синий ассоциируется с демократами. "Синие волны" и "красные волны" используются для описания того, какая партия лидирует в ходе выборов.

Ранее американский предприниматель обвинил власти Соединенных Штатов в цензурной политике. Он заявил, что общественность до сих пор не понимает даже крошечной доли мощи цензурного правительственно-промышленного комплекса.

До этого Илон Маск возмутился возможными попытками помешать распространению интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Он назвал происходящее безумным уровнем цензуры.

Читайте также


политиказа рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика