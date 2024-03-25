Илон Маск заявил, что не хочет больше поддерживать демократическую партию США

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Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск заявил, что не будет поддерживать демократическую партию США. Об этом он написал в своей соцсети X.

"Я голосовал за демократов на 100% несколько лет назад. Теперь я думаю, что нам нужна красная волна, или Америке наступит конец", – высказался он.

Красный является цветом республиканской партии, а синий ассоциируется с демократами. "Синие волны" и "красные волны" используются для описания того, какая партия лидирует в ходе выборов.

Ранее американский предприниматель обвинил власти Соединенных Штатов в цензурной политике. Он заявил, что общественность до сих пор не понимает даже крошечной доли мощи цензурного правительственно-промышленного комплекса.

До этого Илон Маск возмутился возможными попытками помешать распространению интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Он назвал происходящее безумным уровнем цензуры.