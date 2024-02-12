Илон Маск назвал цензурой попытки ограничить распространение интервью Путина Карлсону

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Американский бизнесмен Илон Маск возмутился возможными попытками помешать распространению интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

"Это безумный уровень цензуры!" – написал Маск в социальной сети X.

Так он прокомментировал заявление малайзийского блогера Яна Майлза Чонга о том, что Facebook (запрещен в России и принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) мог попытаться остановить распространение интервью на собственной платформе. Активист предположил, что это могло быть сделано по указанию президента США Джо Байдена.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уверен, что Карлсону после интервью с российским президентом приходится "несладко" на Западе. Однако тот предвидел такую реакцию, подчеркнул Песков. При этом именно это интервью только добавило популярности Карлсону, сказал пресс-секретарь Путина.

Интервью Карлсона с Путиным было опубликовано на сайте журналиста 9 февраля, а чуть позже его полная запись на русском языке была размещена на сайте Кремля.

Публикация с интервью в соцсети X за почти 14 часов набрала свыше 100 миллионов просмотров, а видео на YouTube на английском языке посмотрели 5 миллионов раз.

Общее число просмотров беседы Путина и Карлсона достигло 1 миллиарда на всех источниках и на всех языках, согласно подсчету главреда медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

Песков подчеркивал, что рейтинги интервью побили все рекорды, что демонстрирует достижение задачи быть услышанным на Западе.

Число просмотров интервью Карлсона с Путиным приблизилось к 170 миллионам