Илон Маск обвинил власти США в цензуре

Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск обвинил власти Соединенных Штатов в цензурной политике. Об этом бизнесмен написал на своей странице в соцсети X.

"Общественность до сих пор не понимает даже крошечной доли мощи цензурного правительственно-промышленного комплекса", – заявил Маск.

По словам бизнесмена, он и его компании подверглись неустанным атакам, как только цензура в соцсети X была отменена.

"Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?" – задался вопросом предприниматель.

Ранее Илон Маск возмутился возможными попытками помешать распространению интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. Он назвал происходящее безумным уровнем цензуры.

До этого Маск призвал "остановить мясорубку" на Украине после слов американского президента Джо Байдена, который назвал "преступной халатностью" неготовность конгресса страны поддержать Киев.

Маск возмутился из-за возможных санкций ЕС против журналиста Карлсона