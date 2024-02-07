Маск возмутился из-за возможных санкций в отношении журналиста Карлсона

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Американский предприниматель Илон Маск возмутился тем, что Евросоюз может ввести санкции против журналиста из США Такера Карлсона за интервью с Владимиром Путиным. Свое отношение к этому он выразил на своей странице в соцсети X.

"Можно соглашаться или не соглашаться с Такером, но он видный американский журналист, и такой шаг действительно бы глубоко оскорбил американскую общественность", – заявил миллиардер.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может рассмотреть введение рестрикций в отношении американского журналиста Такера Карлсона за интервью с президентом России. Уточняется, что это интервью может сделать "консервативного критика целью законодателей Евросоюза".

Член Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт отмечал, что визит журналиста в РФ может стать началом конфликта с ЕС. Политик назвал Карлсона "рупором" бывшего американского лидера Дональда Трампа и Путина. Он призвал Евросоюз запретить журналисту ездить в ЕС.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон взял интервью у российского президента 6 февраля. На просьбу поделиться впечатлениями Путина от беседы Песков заявил, что люди сами смогут все увидеть непосредственно в интервью.

Песков подтвердил, что журналист Карлсон взял интервью у Путина