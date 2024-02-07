Журналист Такер Карлсон попал в базу "Миротворца"

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Американский журналист Такер Карлсон, который взял ранее интервью у Владимира Путина, попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". На портале публикуются личные данные граждан, которых создатели сайта считают врагами Украины.

Запись о внесении при этом датируется 8 июня 2023 года. Журналисту приписывается "манипуляция общественно значимой информацией" и "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины".

Накануне журналист выложил в социальную сеть X видео, в котором сообщил, что скоро возьмет интервью у Путина. Он уточнил, что его команда сама оплатила поездку в Москву и не брала средства у правительства США или каких-либо групп.

Позднее журналист заявил, что попросил Зеленского дать ему интервью. Карлсон выразил надежду, что президент Украины согласится на это.

В Кремле подтвердили, что Карлсон взял интервью у Путина