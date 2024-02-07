Американский журналист Карлсон заявил о планах провести интервью с Зеленским

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Прибывший в Россию американский журналист Такер Карлсон заявил, что попросил украинского лидера Владимира Зеленского дать ему интервью. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он уточнил, что его команда сама направила запрос на интервью с Зеленским. Карлсон выразил надежду на то, что президент Украины согласится на это.

Экс-ведущего Fox News заметили на территории России еще 3 февраля. Его визит в Москву спровоцировал в российских и американских медиа всплеск сообщений.

В частности, в СМИ начали обсуждать вероятность того, что Карлсон возьмет у Владимира Путина интервью. Журналист еще в 2023 году заявлял о желании встретиться с российским лидером, однако позже обвинил американские власти в срыве этих планов.

В Штатах эти обвинения не комментировали вплоть до недавнего времени. Так, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что администрация президента США не мешала Карлсону провести интервью с Путиным.

6 февраля журналист подтвердил слухи, что скоро проинтервьюирует президента РФ. Карлсон вновь обвинил Белый дом в попытках сорвать эту встречу. Представитель СМИ указал, что его команда сама оплатила поездку в Москву, а также не брала средства у властей США или каких-либо групп.

Публикация журналиста Карлсона об интервью с Путиным собрала 54 млн просмотров