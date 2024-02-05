05 февраля, 13:51Общество
В Союзе журналистов России заявили о готовности принять Такера Карлсона в свои ряды
Фото: AP Photo/Lynne Sladky
Союз журналистов России (СЖР) готов принять американского обозревателя Такера Карлсона в свои ряды. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя СЖР Владимира Соловьева.
"С радостью примем, если он будет платить регулярно членские взносы и соответствовать хартии этики российского журналиста", – отметил глава союза.
Ранее Карлсона заметили в Москве. В Сети распространилась фотография, на которой он, предположительно, находился в Большом театре. Некоторые телеграм-каналы также публиковали фото журналиста в одном из столичных аэропортов.
При этом на вопрос о возможном интервью с Владимиром Путиным он дал неоднозначный ответ. Однако коллега журналиста Джексон Хинкл выразил надежду на его возможную встречу с президентом РФ.
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