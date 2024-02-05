В Союзе журналистов России заявили о готовности принять Такера Карлсона в свои ряды

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Союз журналистов России (СЖР) готов принять американского обозревателя Такера Карлсона в свои ряды. Об этом сообщает RT со ссылкой на председателя СЖР Владимира Соловьева.

"С радостью примем, если он будет платить регулярно членские взносы и соответствовать хартии этики российского журналиста", – отметил глава союза.

Ранее Карлсона заметили в Москве. В Сети распространилась фотография, на которой он, предположительно, находился в Большом театре. Некоторые телеграм-каналы также публиковали фото журналиста в одном из столичных аэропортов.

При этом на вопрос о возможном интервью с Владимиром Путиным он дал неоднозначный ответ. Однако коллега журналиста Джексон Хинкл выразил надежду на его возможную встречу с президентом РФ.

