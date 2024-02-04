Конгрессвуман заявила о недовольстве демократов от перспективы интервью Путина Карлсону

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Американских демократов "трясет" из-за новостей о том, что журналист Такер Карлсон может взять интервью у Владимира Путина. Об этом конгрессвуман Марджори Тейлор Грин написала в социальной сети Х.

"Демократов и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Такер Карлсон проинтервьюирует Путина. Они чувствуют себя наделенными правом быть стражниками и верят, что именно они говорят вам, что думать и во что верить", – сообщила Грин.

По ее словам, демократы терпеть не могут, когда кто-то вроде Такера выходит за рамки сценария.

О том, что бывшего ведущего телеканала Fox News заметили в Москве, стало известно ночью 4 февраля. В Сети распространились фотографии, на которых Карлсон находится в Большом театре на балете "Спартак". В телеграм-каналах также опубликовали снимки журналиста в одном из столичных аэропортов.

В августе 2023 года Карлсон заявил о желании взять интервью у Путина. Комментируя эти новости, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что "было бы здорово", если бы кто-то донес это до российского лидера.

Спустя время Карлсон рассказал, что американские власти сорвали его планы взять интервью у Путина. Представитель СМИ добавил, что уже десятилетия люди, управляющие Штатами, предпринимают агрессивные попытки, чтобы контролировать то, что доступно в американской прессе.

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