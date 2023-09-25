Журналист Такер Карлсон обвинил правительство США в срыве его интервью с Путиным

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Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что правительство США сорвало его планы взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью Die Weltwoche.

Карлсон отметил, что уже десятилетия люди, управляющие США, предпринимают очень агрессивные попытки, чтобы контролировать то, что доступно в американских СМИ. В качестве примера он привел конфликт на Украине – "потенциально ядерный конфликт между сверхдержавами".

"Разве мы не должны узнавать все, что можем? Нет! Вам запрещено! Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня", – заявил он.

Журналист не привел подробностей, но уточнил, что американские медиа на это никак не отреагировали.

Ранее сообщалось, что Карлсон заявил о желании взять интервью у Путина. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что "было бы здорово", если бы кто-то донес это до российского президента.

До этого Карлсон заявлял, что действия американских политиков могут привести к тому, что кризис отношений между Москвой и Вашингтоном перерастет в открытое столкновение двух государств. Он добавил, что власти США пытаются продавить среди своего населения идею конфликта с Россией, который может обернуться третьей мировой войной.

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