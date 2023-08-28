Такер Карлсон заявил о желании взять интервью у Путина

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Популярный американский журналист Такер Карлсон попросил интервью у президента России Владимира Путина. Об этом заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, сообщает РИА Новости.

Бывший ведущий телеканала Fox News попросил у российских журналистов донести его желание до российского лидера.

"Если бы вдруг кто-то услышал и донес до президента, было бы здорово", – заявила Симоньян.

В конце августа Карлсон брал интервью у экс-президента США Дональда Трампа.

Экс-ведущий телеканала известен своими консервативными взглядами. Владельца Fox News Руперта Мердока беспоила его позиция насчет украинского конфликта, и этой весной стало известно, что Карлсон принял решение об уходе с телеканала Fox News по обоюдному решению.

Впоследствии сообщалось, что потери Fox News после ухода Карлсона составили 500 миллионов долларов. По информации СМИ, акции Fox Corporation снизились на 5,4% после увольнения телеведущего.

Американский журналист Такер Карлсон вновь поставил в тупик своего гостя