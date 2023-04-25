Телеканал Fox News потерял около 500 млн долларов после ухода ведущего Такера Карлсона

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Потери телеканала Fox News после ухода ведущего Такера Карлсона составили 500 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации издания, акции класса "А" Fox Corporation снизились на 5,4% после увольнения телеведущего. Согласно информации, журналист приносил хорошую прибыль, количество зрителей в прайм-тайм составляло около 3,7 миллиона человек.

Об уходе Карлсона с телеканала Fox News стало известно 24 апреля. Говорилось, что его последняя программа вышла в эфир 21 апреля. Телеканал отметил, что пока программу будет вести временный ведущий. О дальнейших действиях Карлсона не упоминалось.

До этого Такер Карлсон заявил, что действия американских политиков могут привести к тому, что кризис отношений между Москвой и Вашингтоном перерастет в открытое столкновение двух государств. Он добавил, что власти США пытаются продавить среди своего населения идею конфликта с Россией.

Также Карлсон обратил внимание на то, что Джо Байден теряет способность говорить. В качестве примера своих слов ведущий продемонстрировал в эфире отрывок из выступления американского лидера в Польше.