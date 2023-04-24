Критиковавший Байдена ведущий покинул телеканал Fox News

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Американский ведущий Такер Карлсон принял решение об уходе с телеканала Fox News. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал.

"Последняя программа господина Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля", – подчеркивается в заявлении.

Согласно информации, решение было обоюдным. Телеканал отметил, что пока программу будет вести временный ведущий. О дальнейших действиях Карлсона не упоминается.

До этого Такер Карлсон заявил, что действия американских политиков могут привести к тому, что кризис отношений между Москвой и Вашингтоном перерастет в открытое столкновение двух государств. Он добавил, что власти США пытаются продавить среди своего населения идею конфликта с Россией.

Также Карлсон обратил внимание на то, что Джо Байден теряет способность говорить. В качестве примера своих слов ведущий продемонстрировал в эфире отрывок из выступления американского лидера в Польше, на котором Байден периодически запинается во время своей речи.

По словам ведущего, у президента США недостаточно умственных и физических сил, чтобы управлять страной.