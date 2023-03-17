Ведущий Fox News обвинил американские власти в стремлении развязать войну с Россией

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Действия американских политиков могут привести к тому, что кризис отношений между Москвой и Вашингтоном перерастет в открытое столкновение двух государств. Таким мнением поделился ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Так ведущий прокомментировал слова сенатора Линдси Грэма, который призвал сбивать российские самолеты в международном воздушном пространстве, если они будут сближаться с военно-воздушной техникой США.

Такер Карлсон также добавил, что власти США пытаются продавить среди своего населения идею конфликта с Россией, который может обернуться третьей мировой войной.

По его мнению, подобная идея используется в политических интересах Демократической партии, представителей которых пугает тенденция к отрицанию необходимости открытого столкновения с участием Вашингтона со стороны республиканцев.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что намеренное нападение на российский самолет в нейтральном воздушном пространстве стало бы открытым объявлением войны.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон не хотел бы, чтобы эскалация ситуации на Украине переросла в конфликт между США и Россией.

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