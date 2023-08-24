Трамп заявил, что Байден не остановит конфликт на Украине

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США значительно вовлечены в украинский конфликт, а президент страны Джо Байден не в состоянии это прекратить. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, которое транслировалось в соцсети X (бывший Twitter).

"Он (Джо Байден. – Прим. ред.) должен работать над тем, чтобы вытащить нас из этой ужасной войны между Россией и Украиной, в которую мы в значительной степени вовлечены. Это можно сделать и очень легко. Я полагаю, что мы можем это сделать, однако полагаю, что он не может, так как он попросту некомпетентен", – сказал бывший лидер США.

Он заявил, что конфликт на Украине должен быть прекращен немедленно, так как в нем "гибнут сотни тысяч людей". По словам экс-президента, если бы он одержал верх в выборах 2020 года, то боестолкновения на Украине "никогда бы не начались".

Трамп также заявил, что Байден может просто не дотянуть до выборов президента в 2024 году. Он отметил, что нынешний глава США "слаб по всем параметрам" и разумом даже слабее чем физически.

"А физически он не совсем триатлонист, да вообще никакой не спортсмен", – подчеркнул политик.

До этого Трамп назвал "тупостью" публичное выступление Байдена, который заявил, что в арсенале страны фиксируется нехватка боеприпасов. По словам экс-президента, единственное, что может быть хуже, чем раздать все боеприпасы – это публично признаться в этом.

Трамп пообещал начать расследование в отношении Байдена в случае переизбрания