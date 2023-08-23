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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что с гордостью пойдет под арест в штате Джорджия за то, что боролся за чистоту выборов, сообщает РИА Новости со ссылкой на его соцсети.

По его словам, он уже договорился с местными властями об освобождении под залог в 200 тысяч долларов на период рассмотрения в местном суде дела о попытке переиграть в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года в Джорджии.

"Никто никогда не боролся за чистоту выборов так, как это делал президент Дональд Дж. Трамп. За это я с гордостью пойду под арест завтра вечером в Джорджии", – написал Трамп.

Все выдвинутые обвинения экс-президент отрицает.

Накануне сообщалось, что Трамп планирует сдаться властям по делу о вмешательстве в выборы. 24 августа Трамп прибудет в тюрьму округа Фултон, где ему предстоит пройти стандартные процедуры ареста.

Политика обыщут, сфотографируют, и возьмут отпечатки пальцев. Это дело станет первым, по которому Трампу придется внести залог в 200 тысяч долларов. Процедуры ареста по трем другим уголовным делам против экс-президента не предполагали залога для освобождения из-под стражи.

15 августа стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.

Вскоре после этого Дональду Трампу и другим обвиняемым по данному делу предписали до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, где их формально арестуют.

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