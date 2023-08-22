Трамп сдастся властям по делу о вмешательстве в выборы 24 августа – СМИ

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Экс-президент США Дональд Трамп планирует сдаться властям по делу о вмешательстве в выборы 24 августа в штате Джорджия. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Согласно данным телеканала, данную дату согласовали представители бывшего американского президента. 24 августа Трамп прибудет в тюрьму округа Фултон, где ему предстоит пройти стандартные процедуры ареста.

Политика обыщут, сфотографируют, и возьмут отпечатки пальцев. Это дело станет первым, по которому Трампу придется внести залог в 200 тысяч долларов. Процедуры ареста по трем другим уголовным делам против экс-президента не предполагали залога для освобождения из-под стражи.

15 августа стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.

Вскоре после этого Дональду Трампу и другим обвиняемым по данному делу предписали до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, где их формально арестуют.

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