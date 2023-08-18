Трампа могли скомпрометировать из-за его желания сблизиться с РФ – СМИ

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Власти Соединенных Штатов неадекватно восприняли стремление бывшего главы Белого дома Дональда Трампа к укреплению отношений с Россией. Таким мнением поделился обозреватель издания The Hill Джон Фиери.

В связи с этим было принято решение скомпрометировать бывшего американского лидера, считает журналист.

Фиери добавил, что органы разведки США также недолюбливали Трампа и стремились подорвать его авторитет из-за его позиции о том, что вечные войны являются пустой тратой денег и крови.

Именно желание Дональда Трампа сблизиться с Россией поспособствовало появлению обвинений о вмешательстве РФ в выборы США в 2016 году, заключил обозреватель.

15 августа стало известно, что большое жюри в штате Джорджия предъявило обвинения Трампу и группе лиц по делу о попытках повлиять на президентские выборы в 2020 году. Список обвинений в сторону бывшего американского лидера содержит 13 пунктов.

Среди них числятся нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги госслужащим, заговор с целью подлога, подача ложных документов.

Дональд Трамп заявил, что судебные процессы против него нужно проводить только после выборов в 2024 году.

В частности, он возмутился тем, что прокуратура предложила провести процесс по делу о штурме Капитолия 2 января 2024 года. Трамп заявил, что данное обвинение будет влиять на выборы, так как в некоторых штатах начнутся электоральные мероприятия.

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