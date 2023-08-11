Трамп призвал отложить судебные процессы в его отношении до завершения выборов в 2024

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что судебные процессы против него нужно проводить только после выборов в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Этот суд, которого никогда не должно было бы случиться в связи с моим правом на свободу слова и громадной коррупцией (президента США Джо) Байдена, должен идти… после выборов", – заявил он.

Трамп возмутился тем, что прокуратура предложила провести процесс по делу о штурме Капитолия 2 января 2024 года. Он заявил, что данное обвинение будет влиять на выборы, так как в некоторых штатах начнутся электоральные мероприятия.

Политик назвал это вмешательством в выборы и подчеркнул, что процессы по остальным делам также необходимо провести лишь после завершения гонки за пост президента США.

Ранее Трамп назвал начавшийся над ним судебный процесс "преследованием политического оппонента". Экс-президент объяснил это тем, что Байден сильно проигрывает ему по популярности.

Трампу вменяют сговор с целью обмана США, сговор с целью вмешательства в официальные процедуры, вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал обвинения против Трампа "очевидным прогрессом". Он пояснил, что теперь неугодных кандидатов в президенты США убирают через суд, а не убивают.

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