Болтон считает, что Трамп выведет США из НАТО в случае победы на выборах

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В случае победы на выборах в 2024 году Дональд Трамп выведет США из НАТО, сообщил экс-помощник бывшего президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу NewsNation.

Он напомнил, что Трамп ставил под угрозу существование Североатлантического альянса.

"И я думаю, что во второй его срок мы почти наверняка покинем Альянс", – заявил он, высказав мнение, что Трамп, принимая решения, особенно в сфере национальной безопасности, в основном основывается на выгоде для себя.

Также Болтон уверен, что многие из достижений, приписываемых бывшему американскому лидеру, противоречили его первоначальным намерениям.

Ранее Трамп заявил, что в связи с конфликтом на Украине США оказались в глупом и опасном положении. Он уверен, что администрация страны совершает ошибку, предоставляя Киеву большую поддержку, чем Европа: 200 миллиардов долларов против 25 миллиардов долларов.

До этого Трамп назвал "тупостью" публичное выступление действующего лидера Штатов Джо Байдена, который заявил, что в арсенале страны фиксируется нехватка боеприпасов.

Бывший американский лидер обратил внимание, что с публичными заявлениями Байдена могли ознакомиться недружественные США страны.

Трамп назвал безумием мысли о приеме Украины в НАТО