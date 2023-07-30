Трамп высказался против конфликта с Москвой из-за большего запаса ядерного оружия у РФ

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Экс-лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе митинга сторонников республиканцев в Пенсильвании заявил о необходимости наладить отношения с Российской Федерацией из-за наличия у страны больших запасов ядерного оружия.

По словам Трампа, средства массовой информации, публикующие "фейковые новости, ненавидят", когда бывший президент США говорит, что хорошо знает Владимира Путина.

"Они ненавидят тот факт, что я ладил с ним. Нет, ладить – это хорошо. У них (РФ. –Прим. ред.) больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше. Вы можете такое представить? <...> Никто никогда об этом не говорит", – передает ТАСС слова Трампа.

Бывший американский президент заявил, что в связи с конфликтом на Украине США оказались в глупом и опасном положении. Трамп уверен, что администрация страны совершает ошибку, предоставляя Киеву большую поддержку, чем Европа – 200 миллиардов долларов против 25 миллиардов долларов.

Ранее Трамп назвал "тупостью" публичное выступление действующего лидера Штатов Джо Байдена, который заявил, что в арсенале страны фиксируется нехватка боеприпасов.

Бывший американский лидер обратил внимание, что с публичными заявлениями Байдена могли ознакомиться недружественные США страны, в частности Китай.

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