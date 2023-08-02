Медведев назвал обвинения против Трампа "очевидным прогрессом"

Фото: kremlin.ru

Новые обвинения против экс-президента США Дональда Трампа являются "очевидным прогрессом", поскольку неугодных кандидатов в президенты США теперь убирают через суд, а не убивают. Так зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал дело против бывшего американского лидера.

"Раньше неугодных кандидатов в президенты США просто убивали. Теперь против них возбуждаются уголовные дела, им предъявляются обвинения. Что ж, прогресс налицо", – написал Медведев в своем аккаунте Twitter.

Ранее сообщалось, что большое жюри присяжных согласилось в Вашингтоне с возможностью привлечения Трампа по четырем пунктам обвинения. Политику вменяют сговор с целью обмана США, сговор с целью вмешательства в официальные процедуры, вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры.

Трамп должен явиться в суд 3 августа, ему грозит более 50 лет тюрьмы.

В пресс-службе экс-президента уже обвинили администрацию президента США Джо Байдена в попытке вмешаться в выборы 2024 года посредством устранения Трампа.

Дональд Трамп предстанет перед федеральным судом в США 3 августа