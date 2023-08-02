Песков отказался комментировать обвинения в адрес Трампа

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Вопросом обвинений в адрес экс-президента США Дональда Трампа должны заниматься американцы, а не Москва, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль не комментирует эту тему, поскольку она не входит в повестку дня Москвы.

"Мы считаем, что этим вопросом должны заниматься американцы, это не тот вопрос, который стоит в нашей повестке дня", – сказал Песков.

Ранее стало известно, что большое жюри присяжных согласилось в Вашингтоне с возможностью привлечения Трампа по четырем пунктам. Политику вменяют сговор с целью обмана США, сговор с целью вмешательства в официальные процедуры, вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры.

Трамп должен явиться в суд 3 августа, по новым обвинениям ему грозит более 50 лет тюрьмы.

В пресс-службе экс-президента уже заявили, что новые обвинения против Трампа являются вмешательством в выборы 2024 года со стороны администрации президента США Джо Байдена.

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